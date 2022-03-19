Мариуполь, ДНР, 20 марта, 2022, 01:00 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров 20 марта опубликовал еще один видеоролик, снятый чеченскими военнослужащими при освобождении Мариуполя.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

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«Несмотря на сопротивление, наступление и освобождение города планомерно продолжается», — отметил Кадыров.

До конца операции на данном участке осталось «совсем недолго», добавил он.