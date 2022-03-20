Берлин, , 00:39 — REGNUM Сокращение объемов потребления мяса может помочь «в борьбе с Владимиром Путиным», сказал в интервью Spiegel министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир.

Хлеб teamLumondi

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Так он ответил на вопрос о зависимости Евросоюза и Германии от поставок из России и с Украины (буквально издание поинтересовалось, «использует ли Россия продовольствие в качестве оружия»).

Министр сказал, что не будет проповедовать всеобщее вегетарианство, но считает, что «употребление меньшего количества мяса было бы вкладом в борьбу против Путина».

Также министр призвал сограждан готовиться к заметному росту цен на продукты, в том числе на хлеб и подсолнечное масло: «Нужно исходить из того, что некоторые продукты питания станут дороже».