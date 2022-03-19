Ростов-на-Дону, 20 марта, 2022, 00:34 — ИА Регнум. В Ростовской области в ночь на 20 марта подморозит до — 17 градусов. Это следует из прогноза Ростовского гидрометцентра, опубликованного на сайте донского управления МЧС России.

ИА REGNUM 1 марта: рассвет

Существенных осадков на Дону не прогнозируется, в ночные и утренние часы местами ожидается изморозь. Скорость ветра составит 6−11 метров в секунду, днём местами — порывы до 14 метров в секунду.

Столбики уличных термометров в Ростовской области в ночь на 20 марта опустятся до −5…−10 градусов, при прояснениях — до — 17 градусов. Днём будет не выше −2…+3 градусов, в южных районах — до +7 градусов.