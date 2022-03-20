Донецк, , 00:29 — REGNUM Военнослужащие Киева обстреляли село Васильевка в Ясиноватском районе и город Донецк на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 19 марта сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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По населённому пункту Васильевка украинскими боевиками в 22:00 мск было выпущено десять снарядов из БМ-21 «Град». В 23:45 мск город Донецк был обстрелян десятью снарядами калибром 152 мм.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Следственный комитет России возбудил два уголовных дела в связи с обстрелами украинскими националистами жителей Донбасса в период 18−19 марта. По данным следствия, в этот период были произведены массированные артиллерийские и минометные обстрелы объектов гражданской инфраструктуры в городах Сватово, Кировск, Первомайск, Стаханов Луганской Народной Республики. Кроме того, киевские военнослужащие произвели обстрел объектов гражданской инфраструктуры в городах Новоазовск, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Волноваха и Мариуполь Донецкой Народной Республики.

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