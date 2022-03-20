Ашхабад, , 00:28 — REGNUM Новые власти Туркмении останутся приверженными курсу на нейтралитет и добрососедство. Об этом 19 марта завяил новый туркменский президент Сердар Бердымухамедов в ходе церемонии инаугурации, его слова приводит Туркменское телевидение.

Сердар Бердымухамедов (сс) The Official CTBTO Photostream

«Основные принципы правового статуса нейтралитета нашей страны, а именно укрепление мира и безопасности, расширение дружественных и братских отношений, основанных на доброй воле, обеспечение устойчивого развития в мире, будут и являться приоритетными направлениями внешней политики Туркмении», — сказал он.

Кроме того, Бердымухамедов отметил, что Ашхабад будет открыт для всех стран и народов мира, а также нацелен на развитие в дальнейшем с ними связей торгово-экономического, культурно-гуманитарного и научно-образовательного характера.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подписал постановление об отставке правительства республики.