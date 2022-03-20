Эр-Рияд, , 00:20 — REGNUM Некогда британский премьер воспринимался на Ближнем Востоке как личность незаурядная, за которой стояло величие колониальной империи. Но уже долгое время Лондон находится в фарватере Белого дома и перестал быть самостоятельным игроком в ближневосточном регионе. Недавний визит британского премьера Бориса Джонсона в Эр-Рияд наглядно показал, что саудиты самостоятельно будут выстраивать свою внешнюю политику, а не слепо прислушиваться к желанию англосаксов. Об этом пишет Институт РУССТРАТ.

Борис Джонсон Andrew Parsons No 10 Downing Street

В 1932 году именно Великобритания поспособствовала образованию Королевства Саудовская Аравия, признав суверенитет Королевств Неджд и Хиджаз. Саудиты долгое время были ближайшими союзниками британцев, пока Лондон не превратил Эр-Рияд в «геополитический гарнир», поданный Вашингтону, считают эксперты.

Борис Джонсон приехал в Саудовскую Аравию, чтобы убедить наследного принца Мухаммеда ибн Салмана помочь «избавить мир от российских углеводородов». Британский премьер признал, что без помощи КСА и ОАЭ реализовать такие намерения не удастся — крупнейшие нефтедобычики должны войти в международную коалицию, чтобы «компенсировать воздействие антироссийских санкций на потребителей энергоносителей». Судя по расстроенному виду Джонсона после переговоров, он получил от ворот поворот, указали эксперты.

Саудовская Аравия, как и ОАЭ, не собираются прислушиваться к Вашингтону или Лондону, а сохранят верность альянсу ОПЕК+, то есть не станут противниками России, полагают в Институте РУССТРАТ. В ближневосточном регионе всё ощутимее становится военно-политический вакуум, и пока ситуация держится лишь на энергетических отношениях. Взаимодействие России и Саудовской Аравии с каждым годом становится всё интенсивнее и содержательнее, что заметил не только Ближний Восток, но и Северная Африка и мусульманский мир в целом.

Россия и ее сильные партнерские отношения со странами Аравийского полуострова в рамках соглашения ОПЕК+ являются результатом политической воли и переосмысления роли и места Москвы и Эр-Рияда на глобальном и региональном уровнях. В ближневосточном регионе наступают новые времена, заключили в Институте РУССТРАТ.