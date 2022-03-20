София, , 00:15 — REGNUM В сложившейся в настоящее время ситуации вокруг Украины власти Болгарии не собираются продлевать контракт с компанией «Газпром» о поставках российского природного газа этой стране. Об этом 19 марта сообщил болгарский вице-премьер и министр финансов Асен Василев в интервью Болгарскому национальному радио.

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«В нынешней ситуации у нас нет возможности вести переговоры с Газпромом», — сказал он, добавив, что у Венгрии имеются альтернативные новому соглашению с российской компанией варианты.

Также Василев отметил, что у Болгарии существует возможность поставки голубого топлива по Трансбалканскому газопроводу, имеющего пропускную способность порядка 20 млрд кубометров, в то время, как стране необходимо около 3 млрд кубометров.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта стало известно, что с 24 февраля нынешнего года на территорию Болгарии прибыли 94500 украинских граждан, покинувших родину из-за обострения ситуации на Украине.