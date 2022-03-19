Ашхабад, , 23:54 — REGNUM Об отставке правительства Туркмении сообщает 19 марта Orient. Соответствующее постановление подписал Сердар Бердымухамедов — новый президент республики.

Кадровая политика Suevest

Правительство отправлено в отставку в полном составе, что соответствует конституции Туркмении. Пока будет формироваться новый состав правительства, министры будут продолжать работу и считаться исполняющими обязанности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 марта в Ашхабаде состоялась инаугурация Бердымухамедова, который 12 марта победил на президентских выборах: его поддержали 72,97% избирателей.

Читайте ранее в этом сюжете: Сердар Бердымухамедов вступил в должность президента Туркмении