Москва, 19 марта 2022, 23:52 — REGNUM На 77-м году жизни скончался дирижер Государственного академического симфонического оркестра России имени Светланова Михаил Юровский. Об этом 19 марта сообщается на сайте учреждения.

Траур
Траур

«Ушёл из жизни выдающийся дирижёр Михаил Юровский (1945−2022), — говорится в сообщении. — … Он был настоящим другом Госоркестра. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким замечательного музыканта. Светлая память!«

Причины смерти дирижера не сообщаются.

Напомним, Михаил Юровский выступал с Госоркестром России имени Е. Ф. Светланова в России и за рубежом.