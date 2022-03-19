Москва, 19 марта, 2022, 23:52 — ИА Регнум. На 77-м году жизни скончался дирижер Государственного академического симфонического оркестра России имени Светланова Михаил Юровский. Об этом 19 марта сообщается на сайте учреждения.

Траур

«Ушёл из жизни выдающийся дирижёр Михаил Юровский (1945−2022), — говорится в сообщении. — … Он был настоящим другом Госоркестра. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким замечательного музыканта. Светлая память!«

Причины смерти дирижера не сообщаются.

Напомним, Михаил Юровский выступал с Госоркестром России имени Е. Ф. Светланова в России и за рубежом.