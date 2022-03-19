Вашингтон, , 23:44 — REGNUM Новых инвестиций в Россию нефтесервисная американская компания Baker Hughes решила не делать, сообщается 19 марта в её официальном заявлении. Решение принято на фоне антироссийских санкций.

Буржуй Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

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Уточняется, что компания решила «приостановить новые инвестиций в свои операции в России». Это сделано, поскольку Baker Hughes Company поддерживает дипломатическое решение США в отношении России, то есть санкции, и так как компания намерена «соблюдать действующее законодательство».

Напомним, Baker Hughes является одной из крупнейших в мире нефтегазовых сервисных компаний. Предоставляет услуги по бурению, оценке запасов, обустройству нефтяных и газовых месторождений.

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