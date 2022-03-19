Москва, 19 марта 2022, 23:41 — REGNUM Чрезмерное употребление кофе приводит к серьезным проблемам с сердечно-сосудистой системой, сообщила врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с телеканалом «Москва 24».
По ее словам, кофе провоцирует повышение частоты сокращений сердца. Как следствие, это приводит к истощению сердечной мышцы.
Также кофе опасно тем, что выводит из организма многие полезные микро‑ и макроэлементы.
Вместе с тем кофе обладает полезными свойствами и помогает сосредоточиться при умственной работе, но пить его следует не более одной-двух чашек в день, заключила Чернышова.