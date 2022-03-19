Москва, , 23:41 — REGNUM Чрезмерное употребление кофе приводит к серьезным проблемам с сердечно-сосудистой системой, сообщила врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с телеканалом «Москва 24».

Кофе josealbafotos

По ее словам, кофе провоцирует повышение частоты сокращений сердца. Как следствие, это приводит к истощению сердечной мышцы.

Также кофе опасно тем, что выводит из организма многие полезные микро‑ и макроэлементы.

«Избыточная стимуляция нервной системы может приводить к раздражимости, тревожности и нарушению сна, поэтому кофе лучше не злоупотреблять», — отметил Чернышова.

Вместе с тем кофе обладает полезными свойствами и помогает сосредоточиться при умственной работе, но пить его следует не более одной-двух чашек в день, заключила Чернышова.