Москва, , 23:38 — REGNUM Большинство жителей России (58%) из всех видов путешествий, в том числи и за границу, предпочитают пляжный отдых (в 2021 году — 70%), приводит данные опроса Ipsos, Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Туристы Mil.ru

Также самым востребованным у российской туристов является такой вид путешествий, как экскурсионный туризм (46%), посещение родных и знакомых в других городах (39%) и морские, речные круизы (17%).

В меньшей степени российским туристам нравится горный, лыжный туризм (9%), событийный туризм (фестивали, спортивные соревнования и др.) (7%), медицинский туризм (лечение, санатории и т.д.) (7%), экстремальный отдых (серфинг, альпинизм и др.) (3%) и путешествия с целью обучения (3%).

Как сообщало ИА REGNUM, жители России начали относиться к путешествиям с опаской. Так, если в 2021 году. не планировали отправиться в путешествие только 16% граждан, то в 2022 году — 32%.

Читайте подробнее: Жители России планируют в 2022 году сократить туристические поездки