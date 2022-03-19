Москва, , 23:28 — REGNUM 24-летний бразильский фланговый атакующий защитник московского «Спартака» Айртон Дантас, получивший травму в матче 22-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 с «Нижним Новгородом» (1:1), пропустит около месяца.

Айртон Андрей Пронин © ИА REGNUM

«Айртон прошел обследование — у него контузия кости и мышц голени. Это серьезное повреждение, но к счастью, не перелом, хотя после такого столкновения могло быть всякое. Срок восстановления будет понятен в динамике, ориентировочно месяц», — говорится в заявлении пресс-службы «красно-белых».

В текущем сезоне Айртон Дантас принял участие в 30-ти матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Айртон выступает за «Спартак» с 1 января 2019 года после перехода из бразильского «Флуминенсе» за 7 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 4,5 миллиона евро.