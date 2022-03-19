Донецк, 19 марта, 2022, 23:26 — ИА Регнум. Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило о двух пострадавших мирных жителях с освобожденных ранее ДНР территорий.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«По оперативной линии от Минздрава ДНР поступила информация о ранении двух мирных жителей с ранее освобождённых НМ ДНР территорий», — говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.

Отмечается, что в Мариуполе в результате атаки ВСУ пострадал мужчина 1968 года рождения, в поселке Новотроицкое — женщина 1968 года рождения.