Латакия, Сирия, , 23:25 — REGNUM Сирийский военный погиб во время обстрела террористов «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе населённого пункта Бейт-Лукман (провинция Латакия, Сирия), сообщил 19 марта журналистам замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлёв.

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Уточняется, что сириец погиб при артиллерийском обстреле боевиков: они вели огонь из района Айса-Пенар по позициям правительственных сил.

Напомним, в Сирии продолжается борьба с террористами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Российские военные помогают правительственным вооружённым силами Сирии. Российские военные находятся в Сирии с 2015 года.

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