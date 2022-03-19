Латакия, Сирия, 19 марта, 2022, 23:25 — ИА Регнум. Сирийский военный погиб во время обстрела террористов «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе населённого пункта Бейт-Лукман (провинция Латакия, Сирия), сообщил 19 марта журналистам замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлёв.

Thegreatmiddleeast.com Северная Сирия

Уточняется, что сириец погиб при артиллерийском обстреле боевиков: они вели огонь из района Айса-Пенар по позициям правительственных сил.

Напомним, в Сирии продолжается борьба с террористами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Российские военные помогают правительственным вооружённым силами Сирии. Российские военные находятся в Сирии с 2015 года.