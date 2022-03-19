Дублин, , 23:50 — REGNUM Стриминговый сервис Netflix разрабатывает сериал, посвящённый ирландскому музыкальному коллективу U2. Информацию об этом 19 марта опубликовал портал ComicBook.

U2 Скриншот YouTube

Ожидается, что будущий проект, в число продюсеров которого войдёт Джей Джей Абрамс («Звёздный путь»), раскроет подробности творческого пути группы. Дата выхода сериала на текущий момент неизвестна.

Напомним, что группа U2 начала свою деятельность в 1976 году. За время существования коллектив успел выпустить 14 пластинок.

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