Париж, 19 марта, 2022, 23:09 — ИА Регнум. Есть информация о том, что ряд французских граждан отправились на Украину, несмотря на обстановку в стране, заявил 19 марта посол Франции в Киеве Этьен де Понсен в эфире BFMTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия Украины

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В ответ на вопрос, участвует ли кто-то из граждан Франции в боевых действиях на украинской территории, де Понсен сказал, что «некоторые французы въехали на территорию Украины» — такими данными располагает посольство.

При этом он подчеркнул, что на Украину гражданам Франции ехать категорически не рекомендуется. С Украины уехали порядка 1,4 тыс. граждан Франции.