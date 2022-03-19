Донецк, , 23:01 — REGNUM В Донецкой Народной Республике из-за обстрелов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) обесточены еще два поселка. Об этом 19 марта сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ДНР Иван Шилов © ИА REGNUM

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«36 трансформаторных подстанций и 38 котельных отключены, — говорится в сообщении. — Поселок шахты Ленина и поселок Победа обесточены».

Ранее жители населенных пунктов Кременец, Луганское и Еленовка в ДНР остались без электроэнергии из-за обстрелов со стороны украинских силовиков.

Как передавало ИА REGNUM, 19 марта представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что представители ВСУ обстреляли Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР).