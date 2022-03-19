Вашингтон, 19 марта 2022, 23:50 — REGNUM Рэп-исполнитель Винс Стейплс выступил с критикой музыкальных лейблов, зарабатывающих на гибели популярных артистов. Соответствующую информацию опубликовало издание HipHopDX 19 марта.

Винс Стейплс
Винс Стейплс
Скриншот YouTube

По словам музыканта, представители звукозаписывающих компаний поступают неправильно, когда видят «деньги в насилии» и пытаются заработать на кончине востребованных исполнителей. Также Стейплс призвал лейблы перестать выпускать неизданные песни покойных знаменитостей.

Напомним, что Винс Стейплс начал музыкальную карьеру в 2011 году. 9 июля 2021 года рэпер опубликовал четвёртый студийный альбом под названием Vince Staples.

Читайте ранее в этом сюжете: Выступление Канье Уэста на «Грэмми» отменили из-за его постов в соцсетях

Читайте развитие сюжета: Netflix готовит сериал о группе U2