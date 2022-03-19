Вашингтон, , 23:50 — REGNUM Рэп-исполнитель Винс Стейплс выступил с критикой музыкальных лейблов, зарабатывающих на гибели популярных артистов. Соответствующую информацию опубликовало издание HipHopDX 19 марта.

Винс Стейплс Скриншот YouTube

По словам музыканта, представители звукозаписывающих компаний поступают неправильно, когда видят «деньги в насилии» и пытаются заработать на кончине востребованных исполнителей. Также Стейплс призвал лейблы перестать выпускать неизданные песни покойных знаменитостей.

Напомним, что Винс Стейплс начал музыкальную карьеру в 2011 году. 9 июля 2021 года рэпер опубликовал четвёртый студийный альбом под названием Vince Staples.

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