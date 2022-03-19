Вашингтон, 19 марта, 2022, 23:50 — ИА Регнум. Рэп-исполнитель Винс Стейплс выступил с критикой музыкальных лейблов, зарабатывающих на гибели популярных артистов. Соответствующую информацию опубликовало издание HipHopDX 19 марта.

Скриншот YouTube Винс Стейплс

По словам музыканта, представители звукозаписывающих компаний поступают неправильно, когда видят «деньги в насилии» и пытаются заработать на кончине востребованных исполнителей. Также Стейплс призвал лейблы перестать выпускать неизданные песни покойных знаменитостей.

Напомним, что Винс Стейплс начал музыкальную карьеру в 2011 году. 9 июля 2021 года рэпер опубликовал четвёртый студийный альбом под названием Vince Staples.