Мадрид, , 22:56 — REGNUM Завтра, 20 марта, в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» «Реал» в матче 29-го тура испанской Примеры 2021/22 примет каталонскую «Барселону». Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

Начало матча Барселона — Реал Мадрид Twitter FCBarcelona

Бригада арбитров: Хуан Мунуэра | Диего Барберо Севилья | Мигель Мартинес Мунуэра | Андрес Фуэнтес.

В последний раз «Реал» и «Барселона» играли между собой 12 января в матче полуфинала Суперкубка Испании. Тот матч завершился минимальной победой «сливочных» со счетом 3:2. Забитыми мячами в той встрече отметились Винисиус Жуниор (25' Карим Бензема), Люк Де Йонг (41'), Карим Бензема (72'), Ансумане Фати (83' Хорди Альба) и Федерико Вальверде (98' Родриго).

На данный момент «Барселона» с четырнадцатью победами и 51-м набранными очком занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры. «Реал», набрав 66 очков, идет на чистой первой строчке.