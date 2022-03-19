Монако, 19 марта, 2022, 22:48 — ИА Регнум. Завтра, 20 марта, в Монако на стадионе «Луи II» футбольный клуб «Монако» в центральном матче 29-го тура французской Лиги 1 2021/22 примет «Пари Сен-Жермен». Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

Sandro Halank Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе

Бригада арбитров (Франция): Бенуа Бастьен | Хишам Закрани | Орельен Бертомье.

На данный момент «Пари Сен-Жермен» с двадцатью победами, тремя поражениями и 65-ю набранными очками занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Монако», набрав 41 очко, идет на девятой позиции.

В последний раз «Монако» и «Пари Сен-Жермен» играли между собой 12 декабря 2021 года в матче 18-го тура чемпионата Франции. Тот матч завершился уверенной победой парижского клуба со счетом 2:0. Оба гола в составе парижского клуба забил Килиан Мбаппе (12' пенальти, 45' Лионель Месси).