Луганск, 19 марта, 2022, 22:48 — ИА Регнум. При обстреле населенного пункта Первомайск в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны украинских силовиков получил повреждения завод. Об этом 19 марта сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«В результате артиллерийского обстрела населенного пункта Первомайск получил повреждения Первомайский электромеханический завод имени Карла Маркса», — отмечается в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 19 марта представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Первомайск в ЛНР.