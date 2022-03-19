Москва, , 22:46 — REGNUM Президент США Джо Байден и НАТО допустили стратегическую ошибку перед специальной военной операцией России на Украине. Об этом экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

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Болтон пояснил, что американский лидер и НАТО перед обострением конфликта на Украине постоянно подчеркивали, что Запад ни в коем случае не будет вмешиваться в ситуацию. По его мнению, это было «большой ошибкой».

«Если бы президент Джо Байден в последние месяцы вообще бы ничего не отвечал на вопрос о возможном участии западных сил, было бы лучше для безопасности Украины и мира на планете», — пояснил он.

«Сейчас в Европе развернулась крупнейшая после 1945 года битва. Руководству России лучше не позволять заглядывать в карты противника. США необходимо выработать новый подход к России», — считает экс-помощник Дональда Трампа.

Как сообщало ИА REGNUM, войска США не будут задействованы в конфликте на Украине, однако их перебрасывают в Европу для возможной защиты союзников на НАТО, заявил президент Джо Байден.

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