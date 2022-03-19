Москва, , 22:45 — REGNUM Власти Украины вновь не согласовали гуманитарные коридоры в Россию, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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По его словам, ежедневно с 10:00 мск продолжается открытие гуманитарных коридоров на киевском, мариупольском, черниговском, сумском и харьковском направлениях, по одному — в Россию, и еще по одному — через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины.

«Из предложенных нами маршрутов украинские власти опять согласовали только три, при этом ни один гуманитарный коридор в Российскую Федерацию официальным Киевом по-прежнему не подтверждается», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.