Вашингтон, , 22:37 — REGNUM Попытки американского руководства изменить политику Китая по России и Украине пока не имеют успеха, пишет 19 марта The Washington Post. Издание опубликовало материал по итогам минувших переговоров между лидерами США и Китай.

Переговоры президента США Джозефа Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина Gov.cn

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Отмечается, что на переговорах, которые состоялись накануне, 18 марта, американский президент Джо Байден заявил председателю КНР Си Цзиньпину, что Пекин ожидают «серьёзные последствиях», если он «окажет поддержку России» по украинскому вопросу.

Но эти угрозы, очевидно, мало что изменили. Во всяком случае такой вывод напрашивается в связи с оценкой Пекином ситуации, в том числе переговоров с Вашингтоном.

Например, отмечает издание, власти Китая подвергли в своём заявлении «жёсткой критике санкции», включая, вероятно, и гипотетические в отношении Пекина за поддержку Москвы. Этот комментарий МИД Китая вышел сразу после переговоров, так что не стоит возлагать надежду на смену позиции Пекина.

Напомним, в Белом доме перед переговорами Байдена с Си, которые длились более двух часов, заявляли, что американская сторона намерена добиваться от Китая, чтобы тот повлиял на позицию Москвы по Украине.

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