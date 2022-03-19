Москва, 19 марта, 2022, 22:33 — ИА Регнум. Власти Таиланда с 1 апреля 2022 года отменяют обязательные ПЦР-тесты, сделанных до прибытия в страну, для всех туристов, а также с семи до пяти дней сокращается карантин, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Таиланд

С 1 мая планируется дальнейшее упрощение правил въезда в Таиланд. В планах заменить ПЦР-тест по прибытии на экспресс (АТК) тест. Если ситуация по коронавирусу будет хорошая, то с 1 июля отменят почти все требования включая карантин для туристов без прививки от CJVID-19.

Остальные условия въезда в Таиланд пока остаются без изменений. То есть необходимо оформить разрешение на въезд Thailand Pass, пройти тестирование по прибытии и сделать экспресс-тест (АТК) на пятый день. Минимальное страховое покрытие тоже остается без изменений — $20 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, лицам, привитым российской вакциной от коронавируса «Спутник Лайт», разрешили въезжать в страну без карантина власти Таиланда.

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