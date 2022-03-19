Вашингтон, , 22:48 — REGNUM Режиссёр Барри Дженкинс («Лунный свет») разрабатывает четвёртый сезон сериала «Настоящий детектив». Об этом пишет Deadline 19 марта.

Сериал «Настоящий детектив» Скриншот YouTube

Ожидается, что предстоящий сезон получит подзаголовок «Ночная страна», а его съёмки начнутся в ближайшее время. Сообщается, что участие создателя сериала Ника Пиццолатто в работе над продолжением проекта маловероятно.

Напомним, что премьера первого сезона «Настоящего детектива» состоялась в 2014 году. Главные роли в сериале исполнили Вуди Харрельсон, Мэттью Макконахи, Колин Фаррелл и Махершала Али.

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