Вашингтон, 19 марта, 2022, 22:48 — ИА Регнум. Режиссёр Барри Дженкинс («Лунный свет») разрабатывает четвёртый сезон сериала «Настоящий детектив». Об этом пишет Deadline 19 марта.

Скриншот YouTube Сериал «Настоящий детектив»

Ожидается, что предстоящий сезон получит подзаголовок «Ночная страна», а его съёмки начнутся в ближайшее время. Сообщается, что участие создателя сериала Ника Пиццолатто в работе над продолжением проекта маловероятно.

Напомним, что премьера первого сезона «Настоящего детектива» состоялась в 2014 году. Главные роли в сериале исполнили Вуди Харрельсон, Мэттью Макконахи, Колин Фаррелл и Махершала Али.