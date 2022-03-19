Вашингтон, , 22:27 — REGNUM Офицер вооруженных сил США Брент Иствуд в статье для 19Fortyfive рассказал об «умной» российской артиллерии, предназначенной для точного поражения важных целей.

Работа реактивной артиллерии Mil.ru

«Управляемый 152-миллиметровый снаряд «Краснополь» — один из таких боеприпасов, которым стреляют из самоходных и буксируемых гаубиц. Их можно применять для контрбатарейной борьбы, а также для уничтожения центров управления, бункеров и мостов противника», — говорится в статье.

По словам военного эксперта, технология высокоточного наведения позволяет не тратить много снарядов, а сразу засечь цель и сделать один или несколько выстрелов, чтобы уничтожить ее.

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