В США восхитились «умной» российской артиллерией
Вашингтон, 19 марта, 2022, 22:27 — ИА Регнум. Офицер вооруженных сил США Брент Иствуд в статье для 19Fortyfive рассказал об «умной» российской артиллерии, предназначенной для точного поражения важных целей.
По словам военного эксперта, технология высокоточного наведения позволяет не тратить много снарядов, а сразу засечь цель и сделать один или несколько выстрелов, чтобы уничтожить ее.
Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.