Москва, , 22:25 — REGNUM Завтра, 20 марта, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» футбольный клуб ЦСКА в матче 22-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 примет казанский «Рубин». Игра начнется в 14:00 по московскому времени.

Стадион «ВЭБ Арена» Denis BGRUS

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Ассистенты главного судьи — Андрей Веретешкин и Егор Болховитин. Резервный арбитр — Ян Бобровский.

На данный момент ЦСКА, одержав двенадцать побед и набрав 39 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» с 25-ю очками идет на десятой позиции.

В последний раз «Рубин» и ЦСКА играли между собой 30 октября 2021 года. Тот матч регулярного сезона РПЛ завершился минимальной победой казанского клуба со счетом 1:0. Единственный мяч на 90+2-й минуте встречи забил 30-летний российский полузащитник Михаил Костюков после передачи Сеада Хакшабановича.