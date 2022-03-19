* запрещённая в России организация

Москва, 19 марта, 2022, 22:21 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) Российской Федерации, которые в ходе специальной операции прорвали оборону украинского батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), уничтожили до 30 боевиков. Об этом 19 марта заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге.

Mil.ru ВС РФ

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»Подразделения российских ВС, форсировав реку Кашлагач, прорвали оборону батальона «Айдар» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и продвинувшись на пять километров», — отметил он

По его словам, российские военные вышли на рубеж Шахтёрское — Новоукраинка.

Как передавало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что 18 марта авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов ВСУ в Ивано-Франковской области.

«Айдар"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.