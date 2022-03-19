Москва, , 22:20 — REGNUM В ходе проведения 464 гуманитарных акций Россия доставила в ДНР, ЛНР и различные области Украины 3619 тонн груза. Об этом сегодня, 19 марта, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Гуманитарная помощь Picstopin.com

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По словам Мизинцева, гуманитарная помощь доставлены в населенные пункты Луганской и Донецкой народных республик, Киевской, Запорожской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областей Украины.

«За сутки проведено 37 гуманитарных акций, в ходе которых мирному населению освобожденных районов переданы 267 тонн гуманитарной помощи — предметы первой необходимости, продукты питания, медикаменты и т. д. Запланированы и проводятся 52 гуманитарные акции», — уточнил он.

Как сообщало ИА REGNUM, на освобождённых в ходе спецоперации России территориях Украины создаются все необходимые условия для нормальной жизни граждан.

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