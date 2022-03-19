Мадрид, 19 марта, 2022, 22:16 — ИА Регнум. 19 марта в Мадриде на стадионе «Кампо-де-Вальекас» «Райо Вальекано» в матче 29-го тура испанской Примеры 2021/22 примет мадридское «Атлетико». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Антон Зайцев Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне

Стартовые составы команд:

«Райо Вальекано»: Столе Димитриевски, Марио Суарес, Алехандро Катена, Иван Баллиу, Фран Гарсия, Санти Комесанья, Оскар Трехо, Бебе, Альваро Гарсия, Оскар Валентин, Серхио Гвардиола.

«Атлетико»: Ян Облак, Хосе Мария Хименес, Стефан Савич, Рейнилду Мандава, Ренан Лоди, Коке, Родриго Де Пауль, Маркос Льоренте, Эктор Эррера, Жоау Феликс, Антуан Гризманн.

Бригада арбитров: Хосе Мунуэра Монтеро | Иньиго Прието | Антонио Мартинес.

На данный момент «Атлетико» с пятнадцатью победами и 51-м набранным очком занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Райо Вальекано» с 32-мя очками располагается девятью строчками ниже.