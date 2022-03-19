Минск, 19 марта, 2022, 22:17 — ИА Регнум. Последняя группа сотрудников белорусской дипмиссии покинула Украину, заявил 19 марта посол Белоруссии в Киеве Игорь Сокол в интервью СТВ.

ИА REGNUM 25 октября 2020. Минск

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Напомнив, что белорусский МИД принял решение об эвакуации посольства Белоруссии на Украине, поскольку дипломаты «находились фактически в осадном положении», Сокол отметил, что последняя группа из 11 сотрудников и двух членов семей дипломатов покинула страну.

На Украине дипломаты, добавляет он, находились в невыносимых условиях, постоянно в их адрес звучали «угрозы физической расправы».

Их эвакуировали, отмечает дипломат, по тому коридору, который предоставил Киев. Причём в сторону Белоруссии украинская сторона гарантировать безопасность не могла, поэтому дипломаты уезжали через Молдавию.