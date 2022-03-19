Москва, 19 марта 2022, 22:07 — REGNUM Ветеран Великой Отечественной войны Мария Ивановна Поливанова в преддверии своего 100-летнего юбилея написала письмо в поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на территории Украины, сообщили 19 марта в пресс-службе Минобороны РФ.
Ветеран написала, что никогда бы не поверила, что снова увидит войну, страдания людей и фашизм с которым уже сталкивалась.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Он напомнил, что ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой о военной помощи от украинской агрессии.
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