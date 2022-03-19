Москва, , 22:07 — REGNUM Ветеран Великой Отечественной войны Мария Ивановна Поливанова в преддверии своего 100-летнего юбилея написала письмо в поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на территории Украины, сообщили 19 марта в пресс-службе Минобороны РФ.

Спецоперация Mil.ru

Ветеран написала, что никогда бы не поверила, что снова увидит войну, страдания людей и фашизм с которым уже сталкивалась.

«Кровью обливается сердце за наших российских солдат, офицеров, медиков, которые спасают и выхаживают раненых бойцов. Мы снова спасаем мир от фашистской чумы и сохраняем тысячи человеческих жизней.

Дорогие мои внуки и правнуки спасибо вам за вашу любовь к Родине, чувство долга, отвагу и ваше большое сердце, за вашу историческую миссию на этой земле, за ваш героизм и мужество.

Вы снова закрываете путь нацизму на нашей планете. Добейте эту гадину! Желаю вам только Победы, а ваши близкие и родные ждут вас и дождутся с победой.

Я желаю вашему поколению никогда не видеть этой жестокой и проклятой войны и жить в мире, согласии и любви к своей Родине — России», — говорится в письме ветерана Великой Отечественной войны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Он напомнил, что ЛНР и ДНР обратились к России с просьбой о военной помощи от украинской агрессии.

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