Милан, Италия, 19 марта, 2022, 22:04 — ИА Регнум. Миланский «Интер» в матче 30-го тура итальянской Серии А сезона 2021/22 сыграл вничью с «Фиорентиной» из Флоренции. Основное время встречи, проходившей в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца», завершился со счетом 1:1.

Acmilan.com Футболисты «Интера»

Первый мяч в дебюте второй половины забил опорный полузащитник «фиалок» и сборной Уругвая Лукас Торрейра после передачи Николаса Гонсалеса — 0:1. Через пять минут Дензел Думфрис восстановил равновесие в счете — 1:1.

Статистика матча («Интер"/ «Фиорентина»)

Удары 13/17

Удары в створ 5/4

Владение 51%/49%

Угловые 5/3

Нарушения 14/12

Составы команд:

«Интер»: Ханданович, Д’Амброзио, Шкриниар, Бастони (Димарко, 80'), Думфрис, Чалханоглу, Барелла, Видаль (Кайседо, 90'), Перишич (Госенс, 80'), Джеко (Корреа, 74'), Мартинес (Санчес, 74').

«Фиорентина»: Терраччано, Бираги, Венути, Жулио, Миленкович (Мартинес, 90'), Кастровилли, Торрейра, Дункан, Сапонара (Иконе, 74'), Пентек (Кабрал, 90'), Гонсалес (Кальехон. 90').

После 29-ти сыгранных матчей «Интер», набрав 60 очков, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Фиорентина» с 47-ю очками идет пятью строчками ниже.