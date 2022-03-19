Москва, , 21:58 — REGNUM Украинские националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором в Сумах, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По его словам, в Сумах на химическом заводе «Сумыхимпром» националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором с целью массового отравления жителей Сумской области в случае входа в город подразделений Вооруженных сил России.

«В поселке Котлярово Николаевской области боевики националистических формирований готовят провокации с применением ядовитых химических веществ. Для этого в здание местной начальной школы уже завезены емкости с токсичными химикатами, которые планируется подорвать при подходе подразделений российских войск», — сказал он на брифинге.

Мизинцев подчеркнул, что Россия заранее предупреждает весь цивилизованный мир и международные организации о подготовленных циничных провокациях украинских властей, в которых, если они будут реализованы, опять обвинят российских военнослужащих, как это ранее уже неоднократно происходило.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.