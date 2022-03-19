Москва, 19 марта, 2022, 21:54 — ИА Регнум. Сегодня, 19 марта, Россия открыла на Украине 10 гуманитарных коридоров на киевском, мариупольском, черниговском, сумском и харьковском направлениях. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Пресс-служба администрации Липецкой области Беженцы с Украины

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По его словам, украинская сторона подтвердила три и предложила 11 дополнительных маршрутов. Из предложенных Россией маршрутов украинские власти согласовали только три, при этом ни один гуманитарный коридор в РФ официальным Киевом по-прежнему не подтверждается.

«За сутки без участия киевских властей из опасных районов Украины, Луганской и Донецкой народных республик эвакуированы в Россию 16 тыс. 394 человека, из них 3 129 детей. Режим тишины Вооруженные силы РФ соблюдают в полном объеме, — пояснил Мизинцев.

Как сообщало ИА REGNUM, Донецкая Народная Республика (ДНР) дала возможность мирным жителям Мариуполя покинуть город.

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