Мадрид, , 21:53 — REGNUM Как сообщает испанское издание Diario Sport, руководство мадридского «Атлетико» рассматривает возможность подписания 30-летнего флангового защитника каталонской «Барселоны» Серхи Роберто.

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне Антон Зайцев

Роберто может пополнить состав «матрасников» в ближайшее летнее трансферное окно, перейдя из «Барселоны» на правах свободного агента, так как соглашение футболиста с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне из-за травмы сухожилия Серхи Роберто принял участие в лишь в двенадцать матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Суммарно на поле защитник провел 568 минут.