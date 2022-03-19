Донецк, 19 марта 2022, 21:52 — REGNUM Еленовский комбинат хлебопродуктов в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 19 марта сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

ВСУ
ВСУ
(сс) Ministry of Defense of Ukraine

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

«Вооруженные формирования Украины обстреляли Еленовский комбинат хлебопродуктов, — говорится в сообщении штаба в Telegram. — В результате обстрела повреждено зернохранилище».

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Как передавало ИА REGNUM, 19 марта представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что населенные пункты Горловка и Еленовка в ДНР обстреляли представители ВСУ.