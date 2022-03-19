Донецк, 19 марта, 2022, 21:52 — ИА Регнум. Еленовский комбинат хлебопродуктов в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 19 марта сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Вооруженные формирования Украины обстреляли Еленовский комбинат хлебопродуктов, — говорится в сообщении штаба в Telegram. — В результате обстрела повреждено зернохранилище».

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

Как передавало ИА REGNUM, 19 марта представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что населенные пункты Горловка и Еленовка в ДНР обстреляли представители ВСУ.