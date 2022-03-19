Лондон, 19 марта 2022, 21:52 — REGNUM Ещё один частный самолёт арестован в Британии, поскольку он может принадлежать гражданину России, сообщил 19 марта британский министр транспорта Грант Шэппс в Twitter.
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Он пояснил, что 19 марта «принял срочное решение идентифицировать и посадить очередной самолёт». Сейчас проводится проверка на предмет о его «возможных российских связях».
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Напомним, Британия в рамках антироссийских санкций запретила российским самолётам полёты над своей территорией, в том числе частным воздушным судам.
Шэппс в начале марта заявил, что временно конфискованы два частных самолёта, владельцами которых, возможно, являются граждане РФ.
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