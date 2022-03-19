Рига, , 21:52 — REGNUM Атмосфера в прибалтийских странах накаляется, и дело к 9 мая подойдёт к точке взрыва, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в субботу, 19 марта, комментируя высказывания министра юстиции Латвии Яниса Борданса.

Латвия Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, Борданс призвал рижскую думу и другие органы самоуправления отказывать в выдаче разрешений на проведение каких-ибо мероприятий 9 мая. Одновременно с этим «активисты» начали националистический флэшмоб «Я против 9 мая» — в соцсетях распространяются сообщения с призывом «поставит точку в праздновании» Дня Победы.

« Латышские этнорадикалы, которые в силу их реваншистских прогитлеровских настроений вполне заслуживают наименования «наци», решили использовать события, происходящие сегодня в отношениях Запада и России, для новой попытки подавления русских. В последние годы они вместе с такими же приспешниками Запада из Литвы и Эстонии приложили руку к созданию нацистской Украины, а теперь равняются на неё, будут продолжать её дело.

В Латвии власти активно блокируют русские сайты, создали свой аналог украинского «Миротворца», куда внесли не только старейшую и авторитетную партию «Русский союз Латвии», но и многих простых граждан, требующих равноправия для русских и высказывающих добрые чувства к России.

О прошедшем на днях очередном марше поклонников латышского легиона СС не стоит и говорить, это уже давно горькая банальность латвийской жизни, а вот стартовавший в Латвии шовинистический флешмоб «Я против 9 мая» — вещь в практическом плане более серьёзная. После того как министр юстиции Латвии призвал Рижскую думу и другие самоуправления республики отказывать в выдаче разрешений на проведение каких-либо мероприятий 9 мая, в пользу такого запрета высказались многие политики-националисты, развернувшие упомянутый мной флэшмоб. Звучит призыв «поставить точку в праздновании» Дня Победы.