Вашингтон, 19 марта, 2022, 21:42 — ИА Регнум. 36-летний российский хоккеист и нападающий «Вашингтон Кэпиталз», реализовавший победный буллит послематчевой серии во встрече с «Каролитой Харрикейнз», вошел в десятку хоккеистов в истории НХЛ по числу победных буллитов в послематчевых сериях.

Michael Miller Александр Овечкин

В текущем сезоне Александр Овечкин принял участие в 61-м матче регулярного сезона Национальной Хоккейной Лиги 2021/22, в котором отметится 39-ю заброшенными шайбами и 36-ю результативными передачами. В последних четырех матчах НХЛ Овечкин записал на свой счет 7 (2+5) очков по системе гол+пас.

На данный момент «Вашингтон Кэпиталз», одержав 35 побед и набрав 80 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице восточной конференции НХЛ. От первого места, которое занимает «Флорида Пантерз», команду отделяет 10 очков.