Москва, , 21:42 — REGNUM В связи с обстрелами украинскими националистами жителей Донбасса возбуждены ещё два уголовных дела. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Эмблема СК РФ

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«В связи с преступными действиями украинских силовиков на Донбассе СК РФ возбуждено еще два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 Уголовного кодекса РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, украинские силовики в период 18−19 марта произвели массированные артиллерийские и минометные обстрелы объектов гражданской инфраструктуры в городах Сватово, Кировск, Первомайск, Стаханов Луганской Народной Республики. Кроме того, в этот же период украинские силовики произвели массированные прицельные артиллерийские и минометные обстрелы объектов гражданской инфраструктуры в городах Новоазовск, Ясиноватая, Донецк, Макеевка, Волноваха и Мариуполь Донецкой Народной Республики.

Как передавало ИА REGNUM, ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать новые факты преступных действий украинских националистов в отношении мирных граждан.