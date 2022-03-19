Москва, 19 марта, 2022, 21:38 — ИА Регнум. Сегодня, 19 марта, ушла из жизни бывшая балерина Мариинского театра Елена Мартинсон. О кончине написала газета «Петербургский дневник».

(сс) Vladislav83 Балет

Выпускница Вагановского училища, экс-балерина Мариинского театра Елена Мартинсон скончалась от последствий коронавирусной инфекции.

Елена Мартинсон окончила ЛАХУ имени А.Я. Вагановой в 1982 году, где также учился и её будущий муж Андрей Устинов (выпускник 1974 года). После учёбы она танцевала на сцене Мариинского театра. Затем вместе с мужем эмигрировала в США, где пара открыла балетную школу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оркестр Мариинского театра впервые за три месяца пандемии дал два концерта для людей в зрительном зале.

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